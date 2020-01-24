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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Электроотопление
    • lazorenko1 Вчера в 23:21 «Ответить»
      Мы хотим поставить себе отопление. говорят есть энергосберегающие технологии, которые дешевле, чем водное или газовое. Кто знает, что это за ноу-хау?
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