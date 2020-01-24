При покупке автомобиля мы всегда хотим сохранить оригинальный внешний вид. Но, к большому сожалению, влияние внешних факторов окружающей среды и химических веществ невозможно остановить. Покрытие элементов или всего автомобиля защитной пленкой довольно популярно среди водителей. Это обеспечивает надежную и долговечную защиту автомобиля от камней и гравия. Агрессивная среда, различные химикаты и твердые чистящие средства, предлагаемые автомойками, царапинами, сколами и другими — все это наносит вред кузову и его покраске. Следовательно, это может привести к коррозии. Услуга бронирования автомобиля пленкой на сайте https://car-wrap.ru/bronirovanie-avto-plenkoj
Окраска автомобиля довольно дорога и уже не так часто используется владельцами автомобилей. Поэтому лучшим вариантом является защитная пленка, которая покрывает элементы автомобиля и продлевает его срок службы на многие годы. И даже когда срок использования защитной пленки истекает, снятие пленки с автомобиля не будет иметь отрицательного эффекта, и кузов останется в заводском состоянии. Такая пленочная обертка кузова автомобиля защищает автомобиль от механических повреждений, защитная пленка фактически как броня, поскольку она поглощает удары и распределяет давление на большую поверхность. Автомобильная защитная пленка не вступает в химическую реакцию со слоями краски, цинка кузова, пластиковых деталей, а также с химическими веществами.