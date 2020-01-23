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    Тема: Как получить грин-карту в США?
    • New! Reginasto Cегодня в 18:17 «Ответить»
      После пятилетнего срока проживания грин-карта может дать возможность владельцу получить американское гражданство. Стать обладателем Грин-карты в США очень сложно, поэтому для многих Грин-карта США — это счастливый билет в будущее. Важно знать несколько нюансов, как получить Зелёную карту в 2020 году. По информации с этого сайта https://migrantumir.com/ssha-kak-poluchit-grin-kartu/ получить грин-карту в США можно шестью разными способами. Выберите тот вариант, который вам по силам. Начинайте готовиться уже сегодня и прилагать все усилия для оформления карты в будущем.
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