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    Чт., 23 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Белорусские двери купить недорого.
    • New! polyanYUL Cегодня в 17:44 «Ответить»
      Планируем ремонт в квартире, решили поменять все межкомнатные двери. Слышала, что сейчас большой популярностью пользуются белорусские. Где можно купить недорого и с последующей установкой?
      • New! lansMILA Cегодня в 17:57 «Ответить»
        Полгода назад тоже подбирали себе, пересмотрели образцы на многих сайтах, в итоге нашли подходящие варианты в компании Двери Х7 https://[url]www.7door.ru/mezhkomnatnye_...ie_dveri/[/URL] . Могу сказать, здесь реально есть из чего выбрать, качество тоже вполне устраивает. Что важно, установили быстро и с гарантией.
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