Counter-Strike: Global Offensive http://streambet.io/faq/rules/csgo — это продолжение легендарной серии шутеров, стоявшей у истоков киберспорта. Сегодня это главная дисциплина в своем жанре.
Именно в CS:GO разработчики впервые опробовали систему мейджоров, которую впоследствии с успехом перенесли в Dota 2. Первый подобный турнир состоялся в 2013 году в Швеции с призовым фондом в $250 тыс. Теперь такие соревнования проводятся по всему миру, на них команды из Европы, СНГ, Китая, Северной и Южной Америки и Австралии разыгрывают по миллиону долларов.