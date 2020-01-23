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    Тема: Streambet.io - лайв ставки на Dota 2, CS:GO, APEX Legends, PUBG
    • Сегодня! bella56 Cегодня в 14:58 «Ответить»
      Counter-Strike: Global Offensive http://streambet.io/faq/rules/csgo — это продолжение легендарной серии шутеров, стоявшей у истоков киберспорта. Сегодня это главная дисциплина в своем жанре.
      Именно в CS:GO разработчики впервые опробовали систему мейджоров, которую впоследствии с успехом перенесли в Dota 2. Первый подобный турнир состоялся в 2013 году в Швеции с призовым фондом в $250 тыс. Теперь такие соревнования проводятся по всему миру, на них команды из Европы, СНГ, Китая, Северной и Южной Америки и Австралии разыгрывают по миллиону долларов.
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