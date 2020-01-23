Ремонт в квартире выходил на финальную стадию поэтому начали заранее искать мебель в гостиную. С большим трудом подбирали диван. Выбирали угловой вариант, хотели купить качественный, чтобы был известной фирмы. В интернет магазине Roche Bobois https://roche-bobois.su/sofas-i-sofa-bed...nyie-i-uglovyie угловые диваны были разной комплектации и всех цветов радуги. Нам подошел по всем параметрам красивый желтый угловой диван Edito. Сборка отличная, цену предложили хорошую. Есть и сборка, и занос в квартиру или дом. Мы довольны остались.