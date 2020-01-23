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    Чт., 23 января 2020г.
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    Форум: Мебель, интерьеры, дом
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    Тема: Где купить французскую мебель в Москве?
    • Сегодня! Reginasto Cегодня в 14:47 «Ответить»
      Ремонт в квартире выходил на финальную стадию поэтому начали заранее искать мебель в гостиную. С большим трудом подбирали диван. Выбирали угловой вариант, хотели купить качественный, чтобы был известной фирмы. В интернет магазине Roche Bobois https://roche-bobois.su/sofas-i-sofa-bed...nyie-i-uglovyie угловые диваны были разной комплектации и всех цветов радуги. Нам подошел по всем параметрам красивый желтый угловой диван Edito. Сборка отличная, цену предложили хорошую. Есть и сборка, и занос в квартиру или дом. Мы довольны остались.
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