Наша компания "РикДом35" дает возможность заказать изготовленные бескаркасных арочных ангаров под ключ. Металлические ангары это действительно экономически правильное решение. Наша компания имеет огромный опыт работы в данной сфере. Также те, которые могут считаться сложными или требуют исключительной компетентности. С нашей точки зрения, строительство бескаркасных арочных ангаров это серьезная задача. Наш многолетний опыт и технические средства, которыми мы располагаем, делают деятельность в этой области очень эффективной.
Арка представляет собой промышленное ангарное пространство, состоящее из рамы - арки, которая представляет собой специальный элемент, поддерживающий наружную облицовку из металлического профиля. Общая жесткость - один из показателей надежности всей конструкции - через систему взаимного усиления. Сборные металлические каркасы и навесы используются как временные и постоянные сооружения различного назначения: мобильные павильоны, склады и промышленные помещения, строительство укрытий из элементов, залов самого разного назначения.
Арочный ангар также является конструкцией, используемой для накрытия различной техники, в том числе сельскохозяйственных спортивных площадок и арен. Сборочные технологии производства ангаров значительно сокращают общие затраты на работы и монтаж оборудования. Мы предлагаем заказать бескаркасный арочный ангар, готовый к эксплуатации, которое экономически выгодное и правильное решение. Получить расчет стоимости а также связаться с нами можно на сайте https://rikdom35.ru/ Работаем по всей России.