Всем добрый день. Я начинающий мастер ногтевого сервиса, закончила курсы маникюра/педикюра, сейчас принимаю на дому, понемногу совершенствуюсь. Интересуют отзывы мастеров ногтевого сервиса, кто где закупается, в частности, хотелось бы найти магазин в Москве с большим ассортиментом гель-лаков. У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь, пожалуйста, ссылкой.
Добрый день. Знакомая проблема, тоже хотелось подобрать идеальный вариант, долго покупала у разных поставщиков, пока не открыла для себя гель-лаки Angel Team http://demonic-beauty.ru , понравилось и качество, и большой ассортимент. При этом радует, что цены вполне доступные.