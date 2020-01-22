Всегда обращаю внимание на необычную рекламу. Когда понадобилось
продвигать бренд компании, в которой работаю, вспомнила о пайетках.
Провела исследование рынка, выяснила, что декоративная система SolaAir
пока единственная в своем роде: оптимальное сочетание цены и качества,
ее пайетки не улетают при сильном ветре, не боятся ультрафиолета,
дождя, низких температур. Вывески из пайеток хорошо работают, если в
качестве динамического элемента используется не вся поверхность, а
только ее часть, создается акцент, который хорошо виден издали.
https: //solaair. ru/ Мы используем такие конструкции уже год, и они
неизменно приводят нам клиентов.