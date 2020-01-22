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    Ср., 22 января 2020г.
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    Тема: необычные вывески для магазинов
    • New! Mary13 Cегодня в 11:34 «Ответить»
      Всегда обращаю внимание на необычную рекламу. Когда понадобилось
      продвигать бренд компании, в которой работаю, вспомнила о пайетках.
      Провела исследование рынка, выяснила, что декоративная система SolaAir
      пока единственная в своем роде: оптимальное сочетание цены и качества,
      ее пайетки не улетают при сильном ветре, не боятся ультрафиолета,
      дождя, низких температур. Вывески из пайеток хорошо работают, если в
      качестве динамического элемента используется не вся поверхность, а
      только ее часть, создается акцент, который хорошо виден издали.
      https: //solaair. ru/ Мы используем такие конструкции уже год, и они
      неизменно приводят нам клиентов.
      Вывести


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