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    Ср., 22 января 2020г.
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    Тема: Заказать изготовление и монтаж резервуаров.
    • New! damanTIM Cегодня в 11:25 «Ответить»
      Всем добрый день. Нужно сделать большой заказ стальных резервуаров для наземного и подземного хранения нефтепродуктов. Хотим заказать изготовление , а также монтаж. Если можно, порекомендуйте, пожалуйста, надежного поставщика , чтобы был широкий ассортимент и гарантированное качество.
      • New! bagirDEN Cегодня в 11:39 «Ответить»
        Добрый день. Мы по этому вопросу уже несколько лет сотрудничаем с ООО «РезервуарСтройМаш» https://rsm-mash.ru/ , к качеству претензий не было ни разу, цены приемлемые, помогут с выбором оптимального для вас варианта. Вообщем, советую.
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