Всем добрый день. Нужно сделать большой заказ стальных резервуаров для наземного и подземного хранения нефтепродуктов. Хотим заказать изготовление , а также монтаж. Если можно, порекомендуйте, пожалуйста, надежного поставщика , чтобы был широкий ассортимент и гарантированное качество.
Добрый день. Мы по этому вопросу уже несколько лет сотрудничаем с ООО «РезервуарСтройМаш» https://rsm-mash.ru/ , к качеству претензий не было ни разу, цены приемлемые, помогут с выбором оптимального для вас варианта. Вообщем, советую.