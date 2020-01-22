Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Ср., 22 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 139 посетителей
    Форум: Медицина и Здоровье
    Новая тема
    Тема: Не могу забеременеть вторым.
    • КсюшкаXXL Вчера в 21:44 «Ответить»
      Полгода стараемся и никак.. Первого ребенка захотели и сразу получилось. В консультации говорят ерунда, вот если два года получаться не будет, тогда будет повод расстариваться, а сейчас нет.. но я уже напрягаюсь.. Может из-за возраста, мне 34..У кого как было? Может что посоветуете?
      Вывести

      Последние темы на форуме

      Название темыСообщенияФорумАвтор темы и дата созданияПоследнее сообщение
      Где почитать новости?3(1) Мебель, интерьеры, домGallinaПозавчера в 19:36Bloodancer Cегодня в 01:49
      Электронная подпись6(2) Экономика, финансы, бизнесidacekem27.09.17 в 15:25Ivan32 Cегодня в 01:33
      Вы верите гадалкам?123(1) Женский форумKlinton07.12.17 в 17:23Ирма Футина Cегодня в 00:56
      Сайт знакомств15Женский форумPavelKorobin20.05.19 в 10:55maniunia1986 Cегодня в 00:10
      Ставки на спорт через интернет порталы27СпортRoma45609.03.12 в 11:33KonstantinK Вчера в 23:58
      Пластическая операция3Женский форумMarinkaIvanova27.10.19 в 21:36KatyS Вчера в 23:45
      Сайты знакомств4Форум хорошего настроенияDima A19.12.19 в 16:32Hiznik Вчера в 22:58
      Идёт загрузка...


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода