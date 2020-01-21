Архитектурная организация в Москве ООО Tesla-Architec предоставляет своим клиентам только уникальное сочетание большого опыта в выполнении больших проектов и высокое креативное творчество международного архитектурного бюро. В этом самом главное отличие от других крупных архитектурных фирм, которые конкретно специализируются на проектах аналогичного масштаба. Сайт компании http://www.tesla-architect.ru/
Услуги проектирования многоэтажных монолитных зданий, архитектурно-строительное проектирование.
- Проектирование административных зданий;
- Проектирование коммерческих объектов;
- Проектирование капитального ремонта зданий;
- Разработка проекта реконструкции зданий;
- Проектирование реставрации объектов культурного наследия;
- Комплексное проектирование проектов многоэтажных зданий.