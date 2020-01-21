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    Вт., 21 января 2020г.
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    Тема: сериал Доктор Хаус
    • Сегодня! Maui Cегодня в 16:30 «Ответить»
      Еще не создали проект, который бы затмил небезызвестного Доктор Хаус https://vse-serii.net/6-doktor-haus.html хотя попыток было немало. Поэтому, если хочется поглядеть что-нибудь про жизнь и работу врачей, с огромнейшим увлечением смотрю старые эпизоды данного сериала.
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