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    Вт., 21 января 2020г.
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    Тема: Тест-драйв Mini Cooper в Москве
    • Сегодня! Reginasto Cегодня в 12:51 «Ответить»
      Давно присматриваем новое авто и уже практически накопили достаточную сумму денег. Хочется, чтобы автомобиль был стильный, модный, яркий и легкий в управлении. Из всех вариантов нам больше всего понравился Mini Cooper с тремя дверьми. Решили посмотреть авто и записаться на тест-драйв. Чтобы не ждать в салоне очереди оставили заявку на сайте у официального дилера Мини Купер в Москве https://mini-borishof.ru/. В компании MINI БорисХоф в городе два дилерских центра, мы пойдем в тот который на Котельнической набережной 31. Подскажите кто ездит на таком авто, какие есть замечания по выбору комплектации?
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