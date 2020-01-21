Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вт., 21 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 356 посетителей
    Форум: Технический прогресс, инновации
    Новая тема
    Тема: Можно ли как-то контролировать свои пенсионные накопления?
    • Сегодня! Bravuiy Paren Cегодня в 12:23 «Ответить»
      Можно ли как-то контролировать свои пенсионные накопления? Узнать о налоговой задолжности? Только мне нужно делать это из дома, дистанционно.
      • Сегодня! MarinaB Cегодня в 12:29 «Ответить»
        Ой думаю нет, но не уверенна. Я просто о таком не слышала. Если вопросы возникают по пенсии, то люди идут в пенсионный фонд, по налогам в налоговую.
        • Сегодня! Каролинка Cегодня в 12:34 «Ответить»
          Вы можете на портале Госуслуги создать личный кабинет и пользоваться его возможностями. Проверять пенсионные накопления, налоговую задолженность, даже можете подать заявку на загран паспорт. Вот тут есть много информации об этом сервисе: https://vsegosuslugi.ru/gosuslugi-lichniy-kabinet/ Инструкция по регистрации и пользованию личным кабинетом.
          • Сегодня! Dima A Cегодня в 12:54 «Ответить»
            Только хотел написать про Личный Кабинет на портале Госуслуги. Я им пользуюсь уже второй год, очень удобно. Поэтому смело регистрируйтесь и тоже пользуйтесь его возможностями.
        Вывести


        Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
        Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
        © Нижний Новгород – 2006-2020г.

        Форум Нижнего Новгорода