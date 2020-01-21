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    Вт., 21 января 2020г.
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    Тема: Как вы активировали Винду
    • Сегодня! Борис Савин Cегодня в 00:25 «Ответить»
      Приветствую. Я к вам с проблемой, необходимо активировать Windows. Встретил сайт https://w10-digital-activation-program.ru/. Кто пользовал данную прогу? Ноут не сдохнет?
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