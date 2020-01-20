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    Тема: Механической обработке стали
    • New! lazorenko1 Cегодня в 22:33 «Ответить»
      Нам для строительства дома нужна механической обработке стали по определенным требованиям. Такое можно сделать только на заводе. Подскажите пожалуйста координаты завода, который сможет нам помочь в этом вопросе.
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