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    Пн., 20 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Гидроизоляция кровли крыши
    • New! lazorenko1 Cегодня в 22:06 «Ответить»
      Мы живем в г. Сочи. Строим свой дом недалеко от берега моря. Сейчас встал вопрос про крышу. Строители говорят нужна гидроизоляция. осталось найти
      материалы для этого. Подскажите пожалуйста координаты компании, которая сможет нам помочь.
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