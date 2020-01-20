Услуги адвоката в Харькове Бачиашвили М.О. имеющий 7 лет успешной адвокатской практики, предоставляет полный спектр юридических услуг для физических и юридических лиц В рабочие дни всегда находится на связи: электронная почта advocate1126@i.ua. В воскресенье и праздники предпочитает отдохнуть от работы. Но если нужна срочная юридическая помощь - звоните по номерам телефонов указанные на сайте https://advokat-law.com.ua/ также на сайте Вы можете оставить заявку на консультацию - мы с вами свяжемся!.