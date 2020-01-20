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    Пн., 20 января 2020г.
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    Тема: сериал Хроники Шаннары
    • Сегодня! Maui Cегодня в 19:45 «Ответить»
      Мне безумно понравился сериал Хроники Шаннары http://lfhit.com/board/prikljuchencheski...nary/13-1-0-126 хоть и был изначально довольно скептически настроен по отношению к данному проекту. Но сюжет и общая атмосфера на экране всецело меня захватили, нисколько не пожалел о потраченном времени.
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