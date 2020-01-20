Всем привет. Очень давно мечтаю о морском путешествии на большом круизном лайнере, но хотелось бы заранее узнать и продумать нюансы, которые могут возникнуть на всех этапах. У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь,пожалуйста. Если можно, оставьте ссылку на сайт, где можно почитать актуальную и подробную информация о морских круизах.
Из всех видов путешествий предпочитаю морские круизы, имею опыт уже 3-х круизов. В первый раз долго выбирал в интернете и по отзывам знакомых, больше всего интересных вариантов нашел на этом сайте https://1kruiz.ru/ , забронировал круиз, все устроило, остался доволен хорошей организацией круиза, вся информация и документация предоставляются своевременно, грамотно. Пользовался их услугами все 3 раза, впечатление хорошее.