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    Пн., 20 января 2020г.
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    Форум: Туризм, путешествия
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    Тема: Морские круизы.
    • New! damanTIM Cегодня в 00:03 «Ответить»
      Всем привет. Очень давно мечтаю о морском путешествии на большом круизном лайнере, но хотелось бы заранее узнать и продумать нюансы, которые могут возникнуть на всех этапах. У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь,пожалуйста. Если можно, оставьте ссылку на сайт, где можно почитать актуальную и подробную информация о морских круизах.
      • New! bagirDEN Cегодня в 00:04 «Ответить»
        Из всех видов путешествий предпочитаю морские круизы, имею опыт уже 3-х круизов. В первый раз долго выбирал в интернете и по отзывам знакомых, больше всего интересных вариантов нашел на этом сайте https://1kruiz.ru/ , забронировал круиз, все устроило, остался доволен хорошей организацией круиза, вся информация и документация предоставляются своевременно, грамотно. Пользовался их услугами все 3 раза, впечатление хорошее.
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