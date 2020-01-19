Занимаюсь йогой несколько лет, она уже практически стала частью моей жизни. Из всех направлений нашла свое - Кундалини. Сейчас хочу пройти тренинг для учителей Кундалини йоги. У кого есть положительный опыт в этом вопросе, поделитесь, пожалуйста.
Занятия Кундалини йогой часто называют кратчайшим путем к счастью, полностью согласна с этим утверждением. Тренинг для учителей Кундалини йоги помогает освоить глубинные принципы йоги, выйти на новый уровень осознания, проработать важные вопросы в беседах с учителем и даже кардинально изменить свою жизнь и личность.