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    Вс., 19 января 2020г.
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    Тема: Тренинг для учителей Кундалини йоги.
    • New! krasALISA Cегодня в 18:09 «Ответить»
      Занимаюсь йогой несколько лет, она уже практически стала частью моей жизни. Из всех направлений нашла свое - Кундалини. Сейчас хочу пройти тренинг для учителей Кундалини йоги. У кого есть положительный опыт в этом вопросе, поделитесь, пожалуйста.
      • New! polyanYUL Cегодня в 18:19 «Ответить»
        Занятия Кундалини йогой часто называют кратчайшим путем к счастью, полностью согласна с этим утверждением. Тренинг для учителей Кундалини йоги помогает освоить глубинные принципы йоги, выйти на новый уровень осознания, проработать важные вопросы в беседах с учителем и даже кардинально изменить свою жизнь и личность.
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