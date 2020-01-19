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    Вс., 19 января 2020г.
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    Тема: Работа в такси
    • Сегодня! clim Cегодня в 14:33 «Ответить»
      Как можно устроиться в Яндекс-Такси? Туда вообще сложно пробиться?
      • Сегодня! Dorysence Cегодня в 14:42 «Ответить»
        Устроится в Яндекс-Такси достаточно не трудно, самое главное это успешно пройти собеседование, здать небольшой тест на знание города, и самое главное одолеть экзамен, на который выделяется всего одна попытка! Более подробно обо всём Вы можете узнать на интернет ресурсе https://jobyandex.taxi/
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