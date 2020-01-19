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    Вс., 19 января 2020г.
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    Тема: Как вы проводите свой отпуск?
    • Сегодня! Иннокентий 34 Cегодня в 11:29 «Ответить»
      Летом планирую вывести семью на море в Крым. Мы еще там ни разу не отдыхали. Наслышаны, что это уникальное место для отдыха. Подскажите, где там можно найти комфортное и не дорогое жилье на время отпуска, и за одном расскажите о вашем отдыхе.
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