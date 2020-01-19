Регистрация   Войти
Цитата дня:
    Идёт загрузка...
    Вс., 19 января 2020г.
    Конституция | Форумы | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Новости | Афиша | Отзывы | Online-Заявки | Эксперты | Полезное | FAQ
    Сейчас на портале 124 посетителя
    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
    Новая тема
    Тема: Rutonica - Электронные компоненты и системы
    • Сегодня! Kirikk45 Cегодня в 00:12 «Ответить»
      Rutonica - специализированная компания, которая осуществляет поставки электронных компонентов для фирм, занимающихся выпуском электронной аппаратуры. Наша задача - обеспечение для отечественных производителей электроники стабильных поставок модулей по доступным ценам. Также мы стремимся создать для российских разработчиков возможность использования в своей работе ведущих достижений флагманов мирового производства электронных элементов.

      На каждой стадии проектирования и изготовления любой заказчик может рассчитывать на профессиональную помощь наших инженеров в подборе необходимых компонентов. Для того, чтобы мы всегда могли предлагать заказчикам продукцию только лучшего качества, наша компания поддерживает постоянное партнёрство с иностранными и отечественными фирмами, занимающимися производством электронных модулей.

      Клиенты компании Rutonica заняты в различных отраслях электроники (производство, снабжение, разработка). Мы можем предложить оптимальные варианты для заказчиков всех уровней.
      Rutonica успешно реализует как плановые поставки для крупных компаний, так и розничные продажи физическим лицам.
      Мы работаем с производителями :
      • Alliance Memory
      • Analog Devices
      • Cree
      • Cypress
      • Harting
      • Harwin
      • Honywell
      • Intel
      • Lem
      • Lemo
      • Maxim
      • Micron
      • Nexperia
      • NXP
      • ON
      • Pulse
      • STMicroelectronics
      • Texas Instrument
      • Traco
      • Vicor
      • Xilinx и многими другими …
      Получить более детальную информацию можно написав нам на почту info@rutonica.ru или на сайте https://rutonica.ru/
      Вывести


      Конституция | Cделать стартовой | Добавить в избранное | Партнеры | Форумы | Рекламодателям | Написать админу | Контакты | Галерея славы
      Юридическое сопровождение портала – "Юридическое управление ГИПОРТ.РУ" | Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-45822 выдано РОСКОМНАДЗОР РФ 14.07.2011г.
      © Нижний Новгород – 2006-2020г.

      Форум Нижнего Новгорода