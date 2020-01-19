Rutonica - специализированная компания, которая осуществляет поставки электронных компонентов для фирм, занимающихся выпуском электронной аппаратуры. Наша задача - обеспечение для отечественных производителей электроники стабильных поставок модулей по доступным ценам. Также мы стремимся создать для российских разработчиков возможность использования в своей работе ведущих достижений флагманов мирового производства электронных элементов.
На каждой стадии проектирования и изготовления любой заказчик может рассчитывать на профессиональную помощь наших инженеров в подборе необходимых компонентов. Для того, чтобы мы всегда могли предлагать заказчикам продукцию только лучшего качества, наша компания поддерживает постоянное партнёрство с иностранными и отечественными фирмами, занимающимися производством электронных модулей.
Клиенты компании Rutonica заняты в различных отраслях электроники (производство, снабжение, разработка). Мы можем предложить оптимальные варианты для заказчиков всех уровней.
Rutonica успешно реализует как плановые поставки для крупных компаний, так и розничные продажи физическим лицам.
Мы работаем с производителями :
• Alliance Memory
• Analog Devices
• Cree
• Cypress
• Harting
• Harwin
• Honywell
• Intel
• Lem
• Lemo
• Maxim
• Micron
• Nexperia
• NXP
• ON
• Pulse
• STMicroelectronics
• Texas Instrument
• Traco
• Vicor
• Xilinx и многими другими …
Получить более детальную информацию можно написав нам на почту info@rutonica.ru или на сайте https://rutonica.ru/