Одним из самых важных факторов, который определяет цену каждого объекта недвижимости, является конкретно его площадь. При покупке любой квартиры можно предположить, что она будет иметь правильную площадь в соответствии с заявленной застройщиком. К сожалению, площадь, включенная в проект, часто отличается от фактической, и в случае уже построенных помещений различия между подобными помещениями могут быть результатом принятого метода измерения. Этот параметр правильно называется полезной площадью и может быть конкретно определен только после завершения строительства.
Только после завершения строительства можно определить полезную площадь здания или его части, которая является корпусом. Измерения производятся лицом с соответствующей квалификацией, специалисты «Обмерщик.ру» https://obmerschik.ru/ окажут услуги по обмеру квартиры в Москве и каких угодно помещений, зданий. Специалисты компании в сжатые сроки готовы выполнить обмер недвижимости и сделать обмерные чертежи. Метод измерения площади конкретно определен правовыми нормами, которые частично относятся к соответствующему строительному стандарту. Те же правила для определения полезной площади жилого дома применяются от проектирования до измерения реальной площади.