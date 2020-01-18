Видела у знакомых межкомнатные двери из дизайнерской коллекции сделанные из дуба и загорелась купить такие. Их сильно расхваливали, поэтому решила сама посмотреть про них в интернете. Нашла на сайте компании «Итальянская Легенда» интересные дизайнерские двери - http://itlegenda.ru/massiv-duba/pattern. Здесь все модели оригинальные и все мне нравятся. Написано, что двери экологичные с «дышащей» структурой, имеют низкую тепло - и звуконепроницаемость, легко реставрируются и супер долговечны. Как считаете стоит переплачивать за дизайнерскую коллекцию или просто купить двери из дуба?