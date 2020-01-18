Главное отличие - что полновстраиваемую посудомоечную машину можно установить так, чтобы она буквально слилась с интерьером кухни. ИХ размещают обычно в нише под столешницей, после чего на ее дверцу крепится фасад в общем дизайне кухни. Со стороны это выглядит как еще один кухонный шкаф. Также для полновстраиваемых посудомоечных машин, например, бренда Miele, можно подобрать индивидуальный вариант облицовки, который подойдет под дизайн кухни. Miele предлагает фронтальные панели с удобной ручкой или же без ручек вовсе — с единым блоком. Тут ещё подробнее почитайте -