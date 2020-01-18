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    Сб., 18 января 2020г.
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    Форум: Технический прогресс, инновации
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    Тема: Встраиваемая техника
    • Сегодня! makarena1234 Cегодня в 14:04 «Ответить»
      Купили новую кухн., вот теперь в поисках качественной техники. Какие проверенные сайты можете посоветовать?
      • Сегодня! Karmensita Cегодня в 15:50 «Ответить»
        Также интересует встраиваемая техника на кухню, в частности нужна посудомоечная машина, которую можно замаскировать под общий стиль кухни. Я слышала есть полновстраиваемые посудомоечные машины, чем они отличаются от обычных встраиваемых?
        • Сегодня! Realmccoy Cегодня в 16:00 «Ответить»
          Главное отличие - что полновстраиваемую посудомоечную машину можно установить так, чтобы она буквально слилась с интерьером кухни. ИХ размещают обычно в нише под столешницей, после чего на ее дверцу крепится фасад в общем дизайне кухни. Со стороны это выглядит как еще один кухонный шкаф. Также для полновстраиваемых посудомоечных машин, например, бренда Miele, можно подобрать индивидуальный вариант облицовки, который подойдет под дизайн кухни. Miele предлагает фронтальные панели с удобной ручкой или же без ручек вовсе — с единым блоком. Тут ещё подробнее почитайте - чем отличается полновстраиваемая посудом... встраиваемой
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