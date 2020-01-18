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    Сб., 18 января 2020г.
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    Форум: Производство, промышленность
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    Тема: Сервис по ренмонту оборудования
    • Сегодня! simeon Cегодня в 00:03 «Ответить»
      У нас на производстве вышел из строя винтовой компрессор. Подскажите координаты специалиста по ремонту такого компрессора. Наш мастер сильно заболел. Вот ищем.
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