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Сб., 18 января 2020г.
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Форум: Строительство и ремонт
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Тема: Дом из СИП панелей
Форум:
Строительство и ремонт
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Тема:
Дом из СИП панелей
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New!
simeon
Вчера в 23:31
«Ответить»
Мы хотим построиться. Есть пару вариантов. Но нам понравился по цене дом из СИП панелей. Подскажите пожалуйста координаты компании, которая сможет нам построить "под ключ" такой дом.
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