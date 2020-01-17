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    Пт., 17 января 2020г.
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    Форум: Банковский форум
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    Тема: Кредитная карта с бесплатным обслуживанием.
    • New! lansMILA Cегодня в 19:58 «Ответить»
      Добрый день. Давно думаю приобрести кредитную карточку, бывают моменты, когда срочно нужны деньги, а взять в долг у знакомых нет возможности. Как подобрать наиболее оптимальный вариант кредитки, чтобы не платить за обслуживание? Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть актуальную информацию по этой теме.
      • New! polyanYUL Cегодня в 20:10 «Ответить»
        Тоже всегда хотела приобрести кредитку на случай непредвиденных расходов. Предложений много, но хотелось выбрать максимально выгодные условия. С выбором определилась, рассмотрев все кредитные карты с бесплатным обслуживанием на сайте по подбору кредиток, нашла много актуальной информации по вопросам кредитования, сервис реально помог в выборе. Важно, что обзоры по кредиткам написаны с учетом освещения не только преимуществ, но и недостатков.
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