Добрый день. Давно думаю приобрести кредитную карточку, бывают моменты, когда срочно нужны деньги, а взять в долг у знакомых нет возможности. Как подобрать наиболее оптимальный вариант кредитки, чтобы не платить за обслуживание? Подскажите, пожалуйста, где можно посмотреть актуальную информацию по этой теме.
Тоже всегда хотела приобрести кредитку на случай непредвиденных расходов. Предложений много, но хотелось выбрать максимально выгодные условия. С выбором определилась, рассмотрев все кредитные карты с бесплатным обслуживанием на сайте по подбору кредиток, нашла много актуальной информации по вопросам кредитования, сервис реально помог в выборе. Важно, что обзоры по кредиткам написаны с учетом освещения не только преимуществ, но и недостатков.