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Хотел бы поговорить на такую тему как - почему в целях безопасности стоит отказаться от сканера отпечатка. Стоя на кассе магазина с лёгкостью расплачиваясь мобильным у терминала ЭплПэй, я поймал себя на мысли и призадумался!Разблокировка смартфона, ноутбука сканированием отпечатка пальца. Насколько это надёжно? Сегодня Вам расскажу собственное отношение к этому современному нововведению. Данная статья в корне сможет перевернуть ваше сознание о целесообразности использования данных современных технологий.
В 2013 году компания Apple представила свою очередную новинку с биометрическим сканером, это создало настоящий фурор. Как тут не радоваться, когда в ваш телефон совершенно никто не сможет попасть, и все данные находятся под надёжной защитой. Когда только владелец самого гаджета сможет, лишь прикоснувшись к экрану пальцем, его разблокировать. В отличие от введения паролей или кода, такой способ действует быстрее. Да, действительно, это удобно и быстро. Но вот насчёт надёжности - стоит призадуматься.
Как практикующий судебный эксперт, занимающейся проведением судебных экспертиз и различных исследований, имеющий прямое отношение к дактилоскопии, могу заверить, что всё не так просто. Дело в том, что вместе с технологическим прогрессом, развиваются возможности преступников, которые довольно быстро находят способы, как перехитрить эти самые технологии. Есть достаточно много методов, направленных на получения отпечатков ваших пальчиков. Рассмотрим некоторые из них. Как ваши пальчики могут стать достояние преступников? Первый, самый простой способ заключается в том, когда Вы спите или к примеру накачали лошадиной дозой снотворного в алкоголе. Пальчик просто прикладывают к вашему телефону. Хорошо, если это просто дружеская шутка. Но так может сделать и преступник. Таким образом, можно легко лишиться денег и любой нужной информации даже не подозревая это!
Второй способ потребует серьёзного профессионализма. Но как известно, среди преступников профессионалов хватает. Следы пальцев могут быть сняты с пивного бокала или с любого предмета, которым Вы постоянно пользуетесь. В современной действительности, имея отпечаток пальца руки или силиконовый слепок пальца, на 3D принтере можно смоделировать и отпечатать ногтевую фалангу с идентичным папиллярным узором. Это поможет в дальнейшем получить полный доступ к гаджету. Обычно это делается, когда вашим телефоном заинтересовались всерьёз! Но исключать такую ситуацию не стоит.
Третий способ он самый простой. Преступники в целях получения доступа к вашим данным держат руку и насильно прижимают ваш палец к телефону. Затем без проблем получают полный доступ к данным. Решать, конечно, Вам, насколько это надёжный способ защиты телефона при помощи сканирования отпечатка пальца. Кому действительно нужно заботиться о надёжной защите своих данных, я настоятельно советую пользоваться обычным кодом, который будет надёжно спрятан от любых посягательств в голове. Получив ваш отпечаток, злоумышленники получают полный доступ к платёжным приложениям, вашим личным дневникам, ключам для доступа к сайтам, установленным приложениям и спрятанным от глаз фотографиям. В заключение, три способа получения отпечатка являются очень приложениям аспектом Вашей информационной и финансовой безопасности. Которые станут основанием для принятия решения об использовании сканером отпечатка.