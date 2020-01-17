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    Пт., 17 января 2020г.
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    Тема: Предоставлю хорошо оплачеваемую работу на несколько раз
    • New! irina1213 Cегодня в 18:05 «Ответить»
      Ищу дропов/дроповодом для приема поссылок от моего источника, отправляют из европы на вас, а вы на меня, ничего вперед не платите, никаких залогов не вносите, оплата после получения поссылки мной. Телеграм: Flower2power

      Плачу 2000 рублей в среднем за один пак, будут объемы приличные. Продавца не скрываю:https://carder.black/index.php?/topic/1822-karzhenaia-tekhnika-za-40-70-ot-stoimosti-v-magazinakh-amazon-e/ , можете почитать, чтобы понимать на какую работу подписываетесь по сути рисков для вас нету потому что 1 человек примет поссылки всего несколько раз и все.
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