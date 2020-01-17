Ищу дропов/дроповодом для приема поссылок от моего источника, отправляют из европы на вас, а вы на меня, ничего вперед не платите, никаких залогов не вносите, оплата после получения поссылки мной. Телеграм: Flower2power
Плачу 2000 рублей в среднем за один пак, будут объемы приличные. Продавца не скрываю:https://carder.black/index.php?/topic/1822-karzhenaia-tekhnika-za-40-70-ot-stoimosti-v-magazinakh-amazon-e/ , можете почитать, чтобы понимать на какую работу подписываетесь по сути рисков для вас нету потому что 1 человек примет поссылки всего несколько раз и все.