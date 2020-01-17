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    Пт., 17 января 2020г.
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    Форум: Недвижимость
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    Тема: Новостройка в Калининграде
    • New! Аннет Cегодня в 17:31 «Ответить»
      Купила у застройщика https://[url]www.skmpk.ru[/URL] квартиру в прошлом году , в целом довольна и цена была приятная )
      Дом сдан был во время, без задержек .
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