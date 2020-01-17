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    Пт., 17 января 2020г.
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    Тема: Консультант Плюс
    • New! bella56 Cегодня в 16:00 «Ответить»
      Консультант Плюс https://consultant-prof.ru/kupit_konsultant_plyus включает информацию по судебной практике, справочную информацию, книги и путеводители по нужной теме. Разработана программа Консультант Плюс таким образом, чтобы необходимый документ было легко найти.

      Система Консультант поможет легко и быстро справиться с поставленной задачей. Все примеры корректного заполнения первичных документов можно найти в данной СПС! Вы найдете пошаговые инструкции, примеры, пояснения, ссылки на документы-первоисточники, сроки составления первичных учетных документов, информацию об обязательных и необязательных реквизитах первичных документов, их назначении, особенностях составления и оформления отдельных первичных учетных документов.

      СПС КонсультантПлюс также содержит эксклюзивные материалы для практических решений бухгалтеров, юристов и кадровиков. Уникальный ресурс «Путеводители» рассматривает широкий спектр актуальных вопросов - налоги, договоры, сделки, кадры, корпоративные споры и многое другое. Здесь Вы найдете конкретные выводы и оптимальные варианты действий в сложных ситуациях.
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