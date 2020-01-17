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    Пт., 17 января 2020г.
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    Тема: Досуг
    • New! makarena1234 Cегодня в 15:49 «Ответить»
      Я просто обожаю в свободное время рисовать картинны по номерам. Покупаю на этом сайте https://mirkrestikom.ru/ , здесь огромнейший выбор. У меня уже пол дома завешано моим искусством)))Качество красок и холста соответствует ценам. Так что переходите и выбирайте.
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