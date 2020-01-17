Здравствуйте, ребята, предприятие у меня пока совсем маленькое, чтобы держать серверную с администратором на хорошей зарплате, пока без средств совсем. Есть предложения как дома устроить серверную, веб или не веб. Самому это дело и тащить. Есть резон?
История была, как домашний сервер ДДОС сдержал, зато у хостера только и падало от атак. В каталог серверов https://dorfa.ru/catalog/servery/ заходите, выбирайте, стройте. Рассчитывайте завести несколько сетей, берите провайдеров всех, что запитали многоэтажку, или протянули кабели в район частных домов. Айпи не знаю, но на мой взгляд динамический рулит. Копируйте данные на виртуал, тоже можно больше чем на один, чем бекап надежнее, тем лучше. Потащите, удачи)