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    Пт., 17 января 2020г.
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    Тема: Сервер
    • Сегодня! ЛюбащаяМама Cегодня в 13:04 «Ответить»
      Здравствуйте, ребята, предприятие у меня пока совсем маленькое, чтобы держать серверную с администратором на хорошей зарплате, пока без средств совсем. Есть предложения как дома устроить серверную, веб или не веб. Самому это дело и тащить. Есть резон?
      • Сегодня! Инженер Cегодня в 13:05 «Ответить»
        История была, как домашний сервер ДДОС сдержал, зато у хостера только и падало от атак. В каталог серверов https://dorfa.ru/catalog/servery/ заходите, выбирайте, стройте. Рассчитывайте завести несколько сетей, берите провайдеров всех, что запитали многоэтажку, или протянули кабели в район частных домов. Айпи не знаю, но на мой взгляд динамический рулит. Копируйте данные на виртуал, тоже можно больше чем на один, чем бекап надежнее, тем лучше. Потащите, удачи)
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