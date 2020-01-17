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    Тема: Сервер
    • New! Инженер Cегодня в 11:55 «Ответить»
      Здравствуйте, ребята, предприятие у меня пока совсем маленькое, чтобы держать серверную с администратором на хорошей зарплате, пока без средств совсем. Есть предложения как дома устроить серверную, веб или не веб. Самому это дело и тащить. Есть резон?
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