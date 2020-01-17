Сложилась ситуация, что скоро придется взять в аренду автомобиль на несколько дней, так как собственный будет не на ходу. Решил подыскать заранее, где лучше арендовать авто, интересуют ваши реальные отзывы.Кто знает, подскажите, пожалуйста, надежную компанию по прокату и аренде автомобилей в Санкт-Петербурге.
В течение нескольких лет, при возникновении необходимости в аренде автомобиля, пользуюсь услугами компании BlackRent https://blackrent.ru/auto ,нашел через интернет, вполне все устраивает. Автопарк у компании большой, все авто в хорошем состоянии.