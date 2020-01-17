Здравствуйте! Что подсыпать мужу, чтоб он меня услышал? Пьет, часто и много, со мной на эту тему вообще говорить не желает. Пьяный ведет себя отвратительно. Я уже устала. И все это видят дети, кошмар. Что делать?
Слишком широка душа русского человека. Любят компании, любят застолья, и не замечают, когда все становится совсем не весело. Когда начинают плакать и страдать дети и близкие люди. Не доводите до БЕДЫ позвоните 7(499)322-27-91 https://liberty-med.ru/ и придет помощь. Методы есть разные. Но лечение должен назначать доктор. И исцеление обязательно придет, нужно верить!