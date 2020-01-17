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    Пт., 17 января 2020г.
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    Форум: Женский форум
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    Тема: Нужен совет!
    • Fiffa85 Вчера в 20:47 «Ответить»
      Здравствуйте! Что подсыпать мужу, чтоб он меня услышал? Пьет, часто и много, со мной на эту тему вообще говорить не желает. Пьяный ведет себя отвратительно. Я уже устала. И все это видят дети, кошмар. Что делать?
      • New! BaraKuda Вчера в 22:24 «Ответить»
        Слишком широка душа русского человека. Любят компании, любят застолья, и не замечают, когда все становится совсем не весело. Когда начинают плакать и страдать дети и близкие люди. Не доводите до БЕДЫ позвоните 7(499)322-27-91 https://liberty-med.ru/ и придет помощь. Методы есть разные. Но лечение должен назначать доктор. И исцеление обязательно придет, нужно верить!
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