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    Форум: Философия, Психология, Эзотерика
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    Тема: Подскажите!
    • Сегодня! Fiffa85 Cегодня в 18:34 «Ответить»
      Здравствуйте! Что подсыпать мужу, чтоб он меня услышал? Пьет, часто и много, со мной на эту тему вообще говорить не желает. Пьяный ведет себя отвратительно. Я уже устала. И все это видят дети, кошмар. Что делать?9805
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