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Тема: Что за камушек? Хочу себе такое же украшение
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Сегодня!
Юлия Васильева
Cегодня в 17:20
«Ответить»
Случайно наткнулась на фото этого шикарного кольца. Может кому-то покажется массивным, но мне такие нравятся. Какой это камень, подскажите!
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