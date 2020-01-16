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    Чт., 16 января 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Помогите советом!
    • New! Fiffa85 Cегодня в 12:24 «Ответить»
      Здравствуйте! Что подсыпать мужу, чтоб он меня услышал? Пьет, часто и много, со мной на эту тему вообще говорить не желает. Пьяный ведет себя отвратительно. Я уже устала. И все это видят дети, кошмар. Что делать?
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