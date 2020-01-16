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    Форум: Экономика, финансы, бизнес
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    Тема: Коммунальные услуги
    • Сегодня! Myhaslav Cегодня в 10:54 «Ответить»
      Есть какие-нибудь другие способы оплаты коммунальных счетов, кроме как стоять в очереди до необходимой кассы?
      • New! thestarnataly Cегодня в 11:49 «Ответить»
        Конечно же есть, 21 век на дворе. Все счета можно онлайн оплачивать. Это же так удобно, тратиться меньше времени, нервов… Вот, например, у нас в ТНС энерго есть личный кабинет https://my-tns-energo.ru/, куда подаём показания со счётчика, а потом оплачиваем счета, занимает эта процедура всего пару минут в месяц…
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