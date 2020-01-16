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    Тема: Запорная арматура
    • Сегодня! lazorenko1 Cегодня в 00:07 «Ответить»
      У нас на предприятии вышли из строя 8 задвижек. Теперь ищем кто нам может их починить. Подскажите пожалуйста координаты сервиса по ремонту запорной арматуры.
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