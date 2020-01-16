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    Форум: Наука, образование
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    Тема: Подготовка к школе
    • simeon Вчера в 23:57 «Ответить»
      Нашему ребенку этом году надо идти в школу. Подскажите пожалуйста координаты детского сада, где готовят реально писать, читать , делают подготовку ребенка к школе.
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