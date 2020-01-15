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    Ср., 15 января 2020г.
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    Форум: Строительство и ремонт
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    Тема: Купить все для строительства хаммамов.
    • Сегодня! meliSERG Cегодня в 21:48 «Ответить»
      Занимаемся строительством бассейнов, саун. Сейчас очень большой популярностью пользуются турецкие бани, они же хаммамы. Часто бывают проблемы с приобретением качественных материалов и оборудования для строительства таких, не совсем привычных,объектов.У кого есть опыт в таком вопросе, поделитесь,пожалуйста, ссылкой проверенного поставщика.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 21:54 «Ответить»
        Долго был актуальным вопрос поиска надежного поставщика материалов для строительства хаммамов, пришлось рассмотреть немало вариантов , в результате остановили выбор на компании https://hamamtorg.ru , вполне все устраивает, всегда хороший выбор, к качеству претензий нет, цена вполне приемлемая.
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