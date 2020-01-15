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    Ср., 15 января 2020г.
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    Форум: Компьютеры, смартфоны, гаджеты
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    Тема: Купить наушники беспроводные.
    • Сегодня! kalinANNA Cегодня в 14:35 «Ответить»
      Всегда пользовалась самыми простыми наушниками, типа тех, которые идут в комплекте к телефону. Не всегда удобно, задумала приобрести беспроводные. Подскажите, пожалуйста, хороший интернет-магазин, чтобы был большой выбор и цены приемлемые.
      • Сегодня! bagirDEN Cегодня в 14:52 «Ответить»
        Вот реально классный интернет-магазин гаджетов и аксессуаров https://smartmobis.ua/ , по совету знакомых заказывал здесь наушники и автомобильный держатель.Быстро ответили, товар был в наличии, на следующий день привезли. Пользуюсь без проблем, качество хорошее.
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