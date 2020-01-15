Всегда пользовалась самыми простыми наушниками, типа тех, которые идут в комплекте к телефону. Не всегда удобно, задумала приобрести беспроводные. Подскажите, пожалуйста, хороший интернет-магазин, чтобы был большой выбор и цены приемлемые.
Вот реально классный интернет-магазин гаджетов и аксессуаров https://smartmobis.ua/ , по совету знакомых заказывал здесь наушники и автомобильный держатель.Быстро ответили, товар был в наличии, на следующий день привезли. Пользуюсь без проблем, качество хорошее.