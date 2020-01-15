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    Ср., 15 января 2020г.
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    Форум: Медицина и Здоровье
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    Тема: Мед.центр
    • New! Аннет Cегодня в 10:02 «Ответить»
      Пошла в новый для меня медицинский центр https://alzoria.ru/ginekologiya т.к мой врач теперь принимает только там.
      Хотела поделиться впечатлениями! Нравится, что цены на прием такие же как и были в другом центре (доступные)
      Плюсом красивый новый интерьер
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