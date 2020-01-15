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Ср., 15 января 2020г.
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Тема: Виртуальный сервер
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Сегодня!
lazorenko1
Cегодня в 01:50
«Ответить»
Мы занимаемся чертежными разработками. Нужен виртуальный VPS - север для нашей работы. Подскажите пожалуйста координаты компании, которая смогла бы сдать в аренду такой сервер.
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lazorenko1
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